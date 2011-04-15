Азаров урізав гроші на міжнародний піар України у 10 разів?

У 2010-2011 роках уряд запланував виділяти лише по 8 млн. грн. на рік на іміджеву програму України, пише WEEKLY.UA. Раніше планувалося витрачати на ці цілі вдесятеро більше – до 83 млн. грн. на рік.

«Популярність країни серед іноземних туристів, а також ділових партнерів пропорційна зусиллям, витраченим на розкручування іміджу», — пояснив журналу народний депутат Євген СУСЛОВ, голова підкомітету з розвитку туризму в парламентському комітеті з питань сім`ї, молодіжної політики і туризму.

«На жаль, туристичний напрям фінансується бюджетом за залишковим принципом, — констатує депутат. — Системної роботи немає, значна частина коштів витрачається на зарплати, на гроші, що залишилися, видаються якісь буклети, ще вистачає на проведення презентацій за кордоном, і на цьому все».

Іміджеву програму України затвердив ще колишній уряд на період 2009-2011 роки: семінари, виставки, публікації у провідних світових ЗМІ, створення фото-, відео- і електронних матеріалів, проведення соцдосліджень тощо.

Для виконання всього задуманого було передбачено чимале як для українського бюджету фінансування. Протягом трьох років планувалося виділити майже 198 млн. грн., ще 34 млн. грн. мали «підкинути» місцеві власті. Тобто щороку на піар країни передбачалося 74–83 млн. грн.

На практиці все виявилося зовсім інакше. Наприклад, у 2009 році стаття «Формування міжнародного позитивного іміджу» в держбюджеті взагалі відсутня. На відсутність скоординованої рекламної політики України за кордоном скаржаться і туроператори. «Одного разу в Італії проводилася виставка, і самі італійці звернулися до нашого МЗС з проханням надати контакти фірм, готових приймати зарубіжних туристів у країні. «Наші» відповіли, що таких просто немає!», — неофіційно розповів директор однієї з українських фірм.

У США, наприклад, над підтримкою іміджу країни щодня працюють сотні людей, витрати обчислюються мільярдом доларів щороку. Об`єднані Арабські Емірати витрачають до 5% держбюджету на створення привабливого образу країни за кордоном. Це становить астрономічну суму у 6 млрд. доларів. Лише на розробку іміджевої кампанії Болгарія витратила понад два роки. Останніми роками країна позиціонувала себе не лише як країну - туристичний край, а й як перспективну для інвестицій економіку. Болгарське міністерство економіки, енергетики і туризму провело маркетингову кампанію вартістю 23 млн. дол. Турецьке міністерство туризму витрачає 800 тис. дол. на сезон лише на те, щоб переконати українських туристів, що в Туреччині чудовий відпочинок.

Футбольний чемпіонат Євро-2012 надав Україні можливість голосно заявити про себе в Європі і світі. Однак поки все йде до того, що і цей шанс країна може упустити.