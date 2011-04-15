Тимошенко пояснює Януковичу, що 3+1=4

Лідер партії "Батьківщина" Юлія ТИМОШЕНКО не виключає, що через некомпетентність чинної влади Україну може бути втягнуто до невигідних політико-економічних інтеграційних союзів на пострадянському просторі.

Як повідомляється на сайті Ю.ТИМОШЕНКО про це вона сказала сьогодні, спілкуючись з журналістами регіональних ЗМІ на засіданні медіа-клубу "На власний погляд".

"Ситуація непроста, тому що можуть використати неінтелектуальність, залежність, повну некомпетентність діючого Президента України і втягнути Україну в ті формати, які позбавляють Україну значної частини суверенітету", - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

На її думку, Президент Віктор ЯНУКОВИЧ, оголосивши про готовність співпрацювати з Митним союзом Білорусі, Росії та Казахстану у форматі "3+1", потрапив у пастку власної політики.

"З одного боку, він хоче сподобатися західним політикам і безкінечно говорить ті мантри, в яких він нічого не розуміє, не розуміє їх сутності: про вступ до зони вільної торгівлі з Європейським Союзом, про євроінтеграцію... Він не усвідомлює всю глибину цього процесу, який мусить відбуватися в Україні. І в той же час він оголосив з трибуни Верховної Ради про формат вступу до Митного союзу, який називається "3+1". Я думаю, що Президенту хтось, як мінімум, мусив був пояснити, що "3+1" - це не формат можливої політичної чи економічної співпраці, а це просто приклад "3+1=4", більш нічого, чотири і все", - вважає Ю.ТИМОШЕНКО.

Лідер партії "Батьківщина" підкреслила, що установчі документи Митного союзу не передбачають жодних спеціальних процедур та вилучень для окремих членів інтеграційної структури. "Я переконана, що ЯНУКОВИЧ до кінця не розуміє, що таке Митний союз, він знає тільки назву. В цьому є проблема, проблема неінтелектуальності сьогоднішньої української влади", - додала вона.

"Є обов`язкова умова, яка передує вступу до Митного союзу, - це інтеграція в так званий євразійський економічний простір. Якщо ЯНУКОВИЧ уважно почитає цей документ, в якому описане те, що таке євразійський простір, він буде, на мій погляд, неприємно здивований. Тому що це - наддержавна структура, яка передбачає прийняття всіх рішень в цій структурі більшістю голосів. Голоси розподіляються приблизно таким чином: 40% - у Російській Федерації, по 20% - у Білорусі та Казахстану й по 10% - ще у двох країн. Але питання в тому, що в будь-якому форматі 50% завжди будуть набиратися. Туди делегується значна частина суверенітету кожної країни. Це ще не Митний союз, це поки ще політична інтеграція", - пояснила Ю.ТИМОШЕНКО.

Лідер партії "Батьківщина" припустила, що В.ЯНУКОВИЧ досі не розуміє, що у разі приєднання України до Митного союзу "українська влада втратить приблизно до 40% своєї компетенції". "ЯНУКОВИЧ знайомий з цими аспектами інтеграції в Митний союз? У мене є єдина надія, враховуючи, що в нього тільки хапальний інстинкт добре розвинутий - чи захоче він розставатися з частиною своєї власної влади і поділитися з незрозумілим партнером, який насправді є непрогнозованим? У цьому є моя таємна надія", - риторично запитала вона.

"Зона вільної торгівлі з Європейським Союзом, підписання угоди про політичну асоціацію з Європейським Союзом несумісні з входженням України в Митний союз. Треба це чітко усвідомлювати, знати і не робити дивних форматів "3+1", яких не існує в політичній природі ні одного об`єднання держав, ні іншого", - резюмувала Ю.ТИМОШЕНКО.