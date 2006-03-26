Тимошенко проголосувала на виборчій дільниці №2 м. Дніпропетровська

Дніпропетровськ. 26 березня. УНІАН. Сьогодні на виборчій дільниці №2 округу №28 м. Дніпропетровська об 11 годині проголосувала Юлія ТИМОШЕНКО разом зі своїм чоловіком Олександром.

Як передає кореспондент УНІАН, разом з ними на виборчу дільницю прийшла їхня донька Євгенія, яка голосує теж у Дніпропетровську, але на іншій виборчій дільниці.

У короткому коментарі для численних представників преси Ю.ТИМОШЕНКО заявила, що сьогодні процес голосування «йде абсолютно нормально, вибори спокійні, люди налаштовані на чесне голосування». Ю.ТИМОШЕНКО висловила сподівання, що сьогодні по всій Україні у виборах візьмуть участь не менше 70% виборців.

Відповідаючи на запитання журналістів щодо майбутнього уряду, Ю.ТИМОШЕНКО сказала: «Україна має прекрасний шанс отримати прекрасний уряд».