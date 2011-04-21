ВР заборонила приватизацію приміщень, де є бібліотеки і книгарні

Верховна Рада України ухвалила закон «Про внесення зміни до статті 2 Закону України “Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)” щодо заборони приватизації приміщень, де розміщуються бібліотеки, книгарні та державні видавництва.

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосувало 333 з 393 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

Даним законом передбачено віднести до переліку підприємств, які не підлягають приватизації, будівлі, (споруди, приміщення) або їх окремі частини, де розміщуються бібліотеки, книгарні та державні видавництва.

Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

У прикінцевих положеннях закону зазначено, що Кабінет міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом має подати в установленому порядку законопроект про внесення змін до законів України “Про бібліотеки і бібліотечну справу”, “Про видавничу справу” та “Про культуру” щодо заборони приватизації приміщень, де розміщуються бібліотеки, книгарні та державні видавництва. А також має привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом; забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними і місцевими органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.