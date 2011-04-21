У 15 регіонах готують Весняний марш протесту

У Києві 20 квітня відбулися збори ініціативних груп Всеукраїнської громадянської акції «Вперед». За результатами зборів сформовано ініціативні групи, які вже наступного дня почали роботу з підготовки Весняного маршу протесту в 15 регіонах України.

Як сказано в переданому УНІАН повідомленні Штабу з проведення Всеукраїнської громадянської акції «Вперед», у зборах ініціативних груп взяли участь 72 активісти, які представляють 14 областей України і місто Київ.

Серед учасників зборів були представники Федерації профспілок малого і середнього підприємництва України, Всеукраїнської профспілки працівників ринків, торгівлі і підприємництва, Асамблеї громадських організацій малого і середнього бізнесу України, Спілки перевізників України, Київської обласної організації «Столиця-регіони», Національного Форуму профспілок України, Союзів підприємців Київщини, ГО «Новий Київ», молодіжних організацій і галузевих спілок, наголошується в повідомленні.

Нагадаємо, 13 квітня в Будинку вчителя на засіданні Народної колегії Всеукраїнської громадянської акції «Вперед» було ухвалено рішення про проведення в Києві 19 травня Весняного маршу протесту. Про початок самої громадянської акції «Вперед» було оголошено 6 квітня, після провалу переговорів учасників й ініціаторів Автомайдану з Кабінетом Міністром про підтримку й ухвалення пакета «Народних реформ».

Під час засідання координаційної ради 20 квітня було затверджено план-графік підготовки Весняного маршу протесту, затверджено склад регіональних ініціативних груп з підготовки до проведення заходу.

На сьогодні визначено ініціативні групи «Вперед» у Волинській, Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Київській, Луганській, Львівській, Одеській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Хмельницькій, Чернігівській областях і місті Києві.

Найближчим часом очікується приєднання нових ініціативних груп регіонів країни до підготовки до проведення Весняного маршу протесту.

«Попереду у нас багато роботи. Головне завдання – донести до всіх шарів суспільства, до кожного українця мету акції. Ми вимагаємо відставки уряду АЗАРОВА-ТІГІПКА, ми наполягаємо на прийнятті пакета законодавчих ініціатив - «Народних реформ», і ми добиватимемося жорсткого контролю суспільства над діями влади», - сказав один з організаторів акції, член Координаційної ради Асамблеї громадських організацій малого і середнього бізнесу Андрій ПАНАЕТОВ.

«Згоден з владою – сиди вдома, не згоден – йди з нами 19 травня», - наголосив А.ПАНАЕТОВ