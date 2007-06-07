В гості до Ющенка їде Саакашвілі

Сьогодні Президент України Віктор ЮЩЕНКО та Президент Грузії Михаїл СААКАШВІЛІ, який перебуватиме в Україні з неофіційним візитом, візьмуть участь в урочистій церемонії відкриття пам’ятника Шота Руставелі.

Як повідомляє прес-служба глави держави, церемонія розпочнеться о 15.15 на перехресті вулиць Саксаганського та Шота Руставелі.

Акредитація триватиме з 10.00 до 12.00 7 червня за телефонами: 255-65-01 та 255-70-53.