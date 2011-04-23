Віце-губернатор: шукаємо внутрішніх ворогів реформ

Колишні чиновники Харківської облдержадміністрації будуть притягнуті до відповідальності за фактами перевищення службових повноважень.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив під час засідання колегії Харківської облдержадміністрації заступник голови ОДА Юрій САПРОНОВ.

Він повідомив, що у зв`язку із незаконним оформленням та видачею Головним управлінням зовнішньоекономічних зв`язків і міжнародних відносин ОДА разових ліцензій у період з травня по жовтень 2010 року було проведене службове розслідування. За його результатами губернатор Михайло ДОБКІН направив звернення в Управління Служби безпеки України у Харківській області та у прокуратуру Харківської області.

Стосовно колишнього заступника начальника Головного управління зовнішньоекономічних зв`язків та європейської інтеграції і колишнього головного спеціаліста триває слідство за фактом перевищення службових повноважень під час видачі разових ліцензій.

«Ми будемо суворо присікати подібні дії. Ми не боїмося виносити сміття з хати і продовжуємо шукати внутрішніх ворогів реформ, що проводяться в Україні та ініційованих Президентом Віктором ЯНУКОВИЧЕМ. Прокуратура порушила кримінальну справу і, переконаний, доведе її до логічного кінця», - заявив Ю.САПРОНОВ.