На виборах ЗМІ «задушать» принципом рівних умов?

Під час передвиборної кампанії ЗМІ не зможуть безкоштовно поширювати інформацію, яка може вплинути на вибір виборця. Така норма міститься у проекті закону про вибори народних депутатів, що потрапив у розпорядження ZN.UA.

Про це пише Сергій Рахманін у новому номері тижневика "Дзеркало тижня. Україна".

Відповідно до законопроекту, передвиборна агітація з використанням засобів масової інформації усіх форм власності проводиться з дотриманням принципу рівних умов.

Медіа, що надали майданчик (ефір) одному, позбавлені прав відмовити іншому. Більше того: медіа заборонено безкоштовно поширювати будь-яку інформацію, спроможну спонукати виборця голосувати за або проти того чи іншого кандидата (партії).

За порушення можуть позбавити ліцензії або зупинити вихід видання.

Також у даному законопроекті, міститься норма, що дозволяє знімати з реєстрації невгодних кандидатів.

Детальніше читайте в статті «Два в одному?» у свіжому номері тижневика «Дзеркало тижня. Україна».

Нагадаємо, у розпорядження ZN.UA потрапив проект закону про вибори народних депутатів. Даний документ є робочою версією майбутнього законодавчого акту, який буде обговорюватися 28 квітня на засіданні робочої групи з удосконалення законодавства, де, найімовірніше, до нього буде внесено незначні корективи.