Сусіди по камері підтвердили, що Луценко тримає голодування

Адвокат колишнього міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА ігор ФОМІН і дружина Ірина ЛУЦЕНКО спростовують інформацію ЗМІ про те, що екс-міністр нібито всупереч своїй заяві не проводить голодовку у слідчому ізоляторі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вони заявили сьогодні на брифінгу у Києві.

«ЛУЦЕНКО голодує офіційно з п’ятниці, 22 квітня. Про це він заявив ще в суді», - сказала І.ЛУЦЕНКО.

Вона наголосила, що керівництво СІЗО не отримувало від її чоловіка офіційної заяви про оголошення голодовки, оскільки Ю.ЛУЦЕНКО не має претензій до керівництва установи, а має претензії до Генеральної прокуратури.

Більше того, як стверджує дружина екс-міністра, осіб, які утримуються у камері разом з її чоловіком, викликали до керівництва СІЗО, і вони підписали свідчення про те, «що він п’є лише воду, чай і каву з цукром».

Крім того, як зазначила І.ЛУЦЕНКО, з дня оголошення голодовки до Ю.ЛУЦЕНКА щодня приходить лікар, чого не було раніше. За словами дружини екс-міністра, після оголошення голодовки медики зафіксували у її чоловіка підвищення тиску, але на сьогодні тиск різко впав.

Водночас вона зауважила, що під час зустрічі з чоловіком відчула у нього з рота запах ацетону, що є ознакою голодування. За словами І.ЛУЦЕНКО, навіть лікар запропонував ув’язненому екс-міністру здати аналізи на наявність в організмі підвищеного рівня ацетону.

Також І.ЛУЦЕНКО зауважила, що за останні дні її чоловік дуже схуд. «З 56 розміру одягу він повернувся до 52, в нього постійно запаморочується голова, але він буде триматися до останнього – це така порода, треба знати ЛУЦЕНКА», - сказала дружина.

Як повідомляв УНІАН, 21 квітня колишній міністр внутрішніх справ України Ю.ЛУЦЕНКО заявив про намір розпочати з 22 квітня голодовку після того, як суд продовжив йому ще на один місяць термін арешту.

Сьогодні в інтерв’ю газеті "Сегодня" начальник Лук’янівського СІЗО Ігор ШЕЙКІН заявив, що Ю.ЛУЦЕНКО не передавав офіційного повідомлення про початок голодовки на знак протесту проти рішення апеляційного суду про продовження терміну утримання його під вартою.

Газета також посилалася на інформацію, одержану в Державній пенітенціарній службі, якій підпорядкований СІЗО. "ЛУЦЕНКО не ставив до відома персонал про намір оголошувати голодовку, від їжі не відмовлявся і продовжує приймати її нарівні з рештою підслідних. Крім того, екс-міністр регулярно одержує передачі з волі. Здоров`ю ЛУЦЕНКА ніщо не загрожує", - запевнили газету у відомстві.