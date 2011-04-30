Яворівський змалював "Найдовшу ніч президента"

Громадський діяч і політик, голова Національної спілки письменників України Володимир ЯВОРІВСЬКИЙ написав повість за мотивами сучасного політичного життя в Україні.

За повідомленням сайту В.ЯВОРІВСЬКОГО, книга "Найдовша ніч президента" незабаром побачить світ у київському видавництві "Український письменник".

"Через тиждень-два повість вийде у видавництві "Український письменник". Вона невелика - лише 90 сторінок. Проте у ній чітко проглядаються образи Юлії ТИМОШЕНКО, Віктора ЮЩЕНКА, Віктора ЯНУКОВИЧА. Думаю, навколо неї буде багато пристрастей", - сказав В.ЯВОРІВСЬКИЙ.

"В нас є сільська, інтелігентська проза. А от прози політичної на такому рівні, щоб проглядалися певні прообрази, не пригадую”, – зазначив він.

Автор також підкреслив, що сюжет твору – цілковита вигадка. “У передмові я написав: "Знаю, що вам хочеться впізнаванності. Одначе застерігаю: все тут вигадано. Документальний тільки факт президентських виборів". Хоч читачі там і пізнаватимуть наших політиків, це не має юридичної сили, щоб притягти мене до відповідальності", - повідомив письменник.

За його словами, робота над повістю тривала 4 місяці.

"Доводилося писати вночі, бо не мав можливості працювати як раніше. Тоді я писав цілими днями. Зачинявся у своїй хаті у селі і починав працювати. Тепер не маю на це часу. Є проблеми у Спілці, треба з`являтися на засідання Верховної Ради, працювати у комітеті", - пояснив В.ЯВОРІВСЬКИЙ.

Також він розповів, що отримав схвальні відгуки про повість від перших читачів.

"Повість прочитали Олена БОНДАРЕНКО з фракції БЮТ (у парламенті – УНІАН), Анатолій ДІМАРОВ, Олександр ТУРЧИНОВ. Від них отримав теплі і схвальні відгуки. А.ДІМАРОВ навіть написав про свої враження на останній сторінці рукопису", - сказав письменник.