Дубина розповів, чому Тимошенко домовилася з Газпромом

Юлія Тимошенко мала вагомі підстави особисто давати директиви НАК «Нафтогаз України» для укладення газових контрактів з «Газпромом» в січні 2009 року, і це підтвердив екс-глава «Нафтогазу» під час очної ставки з Ю.Тимошенко в Генпрокуратурі 20 квітня.

Про це пише Юрій Бутусов в свіжому номері «Дзеркала тижня. Україна».

«За даними ZN.UA на слідчому заході Дубина засвідчив декілька принципових позицій:

- в кінці 2008 року Тимошенко і Путін досягли домовленості про продаж „Газпромом“ НАК „Нафтогаз“ у 2009 році газу за ціною 235 дол.;

— в той же час лобісти «РосУкрЕнерго» як альтернативу дійсно пропонували в «Газпромі» газ по 285 дол.;

— 31 грудня 2008 року Олег Дубина, який очолював делегацію «Нафтогазу» в Москві, з переговорів був відкликаний особисто президентом Віктором Ющенком;

— на початку 2009 року керівництво Росії запропонувало політичну ціну — 450 дол. за тисячу кубів, тому Олег Дубина не міг приймати самостійно рішення про підписання контракту і звернувся до прем`єр-міністра Юлії Тимошенко;

— контракт у січні 2009-го був підписаний за узгодженням з нею — ціна в 450 дол. стала базовою у формулі, але середня ціна газу на цей рік склала 228 дол.», — відзначає автор.

«Таким чином, свідчення Дубини підтверджують, що для прийняття рішень і підготовки директиви у Тимошенко були формальні підстави. Доповнити ці свідчення могла б тільки російська сторона — якби побажала в цьому брати участь. Проте неспроста, мабуть, Юлія Володимирівна так завзято бравує своєю доступністю для Генпрокуратури. Ніякої інформації з Москви проти Тимошенко, яка могла б стати аргументом у суді, Україна, очевидно, не отримає. Росію в Україні цікавить вплив на конкретні процеси, а це припускає стабільні відносини з провідними політичними силами. Але в плани Володимира Путіна не входить надання допомоги окремим українським політикам у боротьбі з опозицією», — резюмує автор.

Нагадаємо, що Генпрокуратура 13 квітня пред`явила звинувачення Ю.Тимошенко в перевищенні посадових повноважень при складанні угоди на поставки російського газу в 2009 році. Кримінальну справу також порушено проти екс-глави «Нафтогазу» Олега Дубини.

Газові угоди, що стали приводом для відкриття кримінальних справ, було укладено 19 січня 2009 року між господарюючими суб`єктами України і Росії — «Нафтогазом» і «Газпромом». Тоді в присутності прем`єра України Юлії Тимошенко і глави російського уряду Володимира Путіна глави газових компаній двох держав підписали два контракти – т.зв. транзитний і контракт на поставки газу до України.