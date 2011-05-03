Тимошенко подала скаргу на слідчого і заступника генпрокурора

Лідер ВО "Батьківщина" Юлія ТИМОШЕНКО подала скаргу на слідчого і першого заступника генерального прокурора України Рената КУЗЬМІНА у зв`язку з недопуском народного депутата Сергія ВЛАСЕНКА до її захисту.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона повідомила сьогодні журналістів після відвідання Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України.

«Я подала відповідну скаргу на незаконні дії. Подала скаргу на пана КУЗЬМІНА щодо того, що він не допускає мого захисника», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

За її словами, «слідчих дій сьогодні не було, і допит обмежився лише подачею документів щодо вступу до справи захисника ВЛАСЕНКА».

Як відзначила Ю.ТИМОШЕНКО, вона нагадала слідчому про те, що екс-міністр внутрішніх справ Юрій ЛУЦЕНКО 12-й день голодує в СІЗО на знак протесту проти продовження свого арешту.

«Я ще раз порушила питання перед слідчими, щоб також передали своєму керівництву, що Юрій ЛУЦЕНКО голодує 12-й день. Ще кілька днів - і треба буде викликати швидку рятувати його життя», - сказала вона.

За словами Ю.ТИМОШЕНКО, вона дотепер не одержала відповіді від Уповноваженого Верховної Ради з прав людини Ніни КАРПАЧОВОЇ на свою заяву щодо голодування Ю.ЛУЦЕНКА у СІЗО.

Вона знову закликала громадськість і Президента Віктора ЯНУКОВИЧА звернути увагу на незаконне утримання Ю.ЛУЦЕНКО під вартою після закінчення розслідування. Ю.ТИМОШЕНКО також вимагає звільнити його з СІЗО.