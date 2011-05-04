Карпачова: катування в міліції давно набуло системного характеру

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Ніна КАРПАЧОВА називає зловживання правом на арешт головною причиною збільшення кількості ув’язнених у столичному СІЗО.

Як повідомила УНІАН прес-служба Омбудсмана, Н.КАРПАЧОВА взяла участь у розширеному засіданні колегії прокуратури міста Києва, де було обговорено стан дотримання конституційних прав ув’язнених, які перебувають у Київському слідчому ізоляторі, а також додержання законодавства під час обліку, реєстрації, вирішення заяв і повідомлень про катування та інше жорстоке поводження працівників міліції з людьми, провадження досудового слідства, здійснення прокурорського нагляду з цих питань, підтримання державного обвинувачення у кримінальних справах зазначеної категорії.

Інформуючи присутніх про дані моніторингу дотримання прав ув’язнених, здійсненого Уповноваженим з прав людини у Київському СІЗО упродовж січня–березня нинішнього року, Н.КАРПАЧОВА вкотре загострила увагу на переповненості майже вдвічі слідчого ізолятора та причинах цього. Зокрема, йдеться про порушення місцевими та апеляційними судами міста Києва та Київської області розумних строків розгляду кримінальних справ. За її словами, украй критична ситуація склалася у Шевченківському районному суді міста Києва. Омбудсман закликала керівництво столичної прокуратури та прокурорів районів міста Києва принциповіше реагувати на дії суддів, які допускають тяганину, порушувати питання про їхню відповідальність перед Вищою радою юстиції та Вищою кваліфікаційною комісією суддів України.

Суттєвим чинником перенаповненості СІЗО є, на думку Н.КАРПАЧОВОЇ, зловживання правоохоронцями та суддями правом на арешт. На її думку, фактично органи прокуратури міста Києва формально підійшли до виконання рішення, прийнятого на оперативній нараді в Генеральній прокуратурі України 15 березня 2011 року щодо перевірки законності та обґрунтованості тримання кожного ув’язненого у Київському СІЗО. Як наслідок, за цей час з ініціативи працівників прокуратур міста Києва жодного ув’язненого не було звільнено з-під варти. Навпаки, за останні місяці їх кількість збільшилася майже на 200 осіб, а загальна чисельність ув’язнених сягнула 4 тисяч.

Піддавши гострій критиці стан боротьби з туберкульозом, Омбудсман спинилася на проблемах украй низького фінансування медичного забезпечення СІЗО, позбавлення ув’язнених, які перебувають на етапах, можливості отримувати лікування, побачення та продуктові передачі. Уповноважений з прав людини навела конкретні приклади жорстокого поводження слідчих та суддів із заарештованими, відмови в наданні їм дозволів на невідкладне лікування у спеціалізованих медичних закладах, зажадавши припинити цю ганебну практику, яка може бути розцінена як один із видів тортур.

Також Омбудсман вчергове наголосила на проблемі застосування насильства до людини працівниками органів внутрішніх справ. Н.КАРПАЧОВА зазначила, що катування правоохоронцями вже давно набуло системного характеру в Україні та потребує кардинальних заходів щодо його подолання. На превеликий жаль, і в місті Києві є непоодинокими випадки катувань, що призвели до загибелі затриманих. Останнім часом до Уповноваженого з прав людини щороку надходить майже 900 звернень щодо протиправних дій працівників київської міліції, а в цьому році їх уже 261.

Вкотре було звернуто увагу на неповноту досудового слідства у справі загиблого студента Ігоря ІНДИЛА, застосування насильства працівниками Шевченківського райуправління міліції міста Києва до Тимура ФЕДАСА, що спричинило смерть затриманого, заподіяння тілесних ушкоджень працівниками Святошинського райуправління міліції Григорію БАКЛАНУ, від яких він помер, та інші випадки жорстокого поводження з громадянами.

Про збільшення кількості випадків насильства, вчиненого правоохоронцями міста Києва, також свідчить моніторинг Омбудсмана, здійснений за даними медичних закладів. Якщо у 2009 році до лікарень звернулися 145 осіб з приводу побиття їх в органах столичної міліції, то у 2010 році – вже 180. При цьому внаслідок побоїв 54 особи були змушені лікуватися стаціонарно. Київ є лідером і за кількістю виїздів швидкої допомоги у підрозділи міліції: торік здійснено 3463 таких виїзди, або майже 16 відсотків від загальної їх кількості в Україні, заявила Н.КАРПАЧОВА, виступаючи на колегії проукратури міста Києва.

Уповноважений з прав людини також привернула увагу до випадків несвоєчасного доправлення затриманих до суду у визначений законом 72-годинний термін, порушення графіків чергування суддями у вихідні дні, а також фактів відсутності реєстрації реального часу затримання людини, обмеження її доступу до адвокатів та лікарів, зловживання адміністративним затриманням на термін до 15 діб.