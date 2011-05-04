Луценка залишили одного в камері з гуманних міркувань?

У Генеральній прокуратурі України спростовують інформацію деяких засобів масової інформації про переведення колишнього міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА у карцер.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків із засобами масової інформації Генпрокуратури, «у зв’язку з оголошенням Ю.ЛУЦЕНКОМ голодування з камери, де він перебуває, було відселено двох інших осіб, і, таким чином, у цій камері він знаходиться один».

Разом з тим, у ГПУ зауважили, що екс-міністр вживає продукти, які містять в собі глюкозу, зокрема цукор.

Ю.ЛУЦЕНКА щодня оглядають лікарі, стан його здоров’я задовільний.

Як повідомляв УНІАН, Ю.ЛУЦЕНКО 28 квітня письмово поінформував керівництво Київського СІЗО про відмову приймати їжу, але з проханням дозволити пити чай і каву з цукром.

Ю.ЛУЦЕНКО заявив про намір почати голодовку після того, як суд 21 квітня продовжив йому ще на один місяць термін арешту.

Довідка УНІАН. 21 квітня колишній міністр внутрішніх справ України Ю.ЛУЦЕНКО заявив про намір розпочати з 22 квітня голодовку після того, як суд продовжив йому ще на один місяць термін арешту.

Ю.ЛУЦЕНКО був затриманий 26 грудня 2010 року підрозділом СБУ "Альфа" біля свого будинку в Києві. Його утримують у Лук’янівському СІЗО. Екс-міністру висунуто обвинувачення у трьох кримінальних справах за зловживання службовим становищем.

16 лютого 2011 року Печерський районний суд Києва продовжив термін утримання Ю.ЛУЦЕНКА під вартою до 26 квітня.

20 квітня Ю.ЛУЦЕНКО повністю завершив ознайомлення з матеріалами 47 томів порушеної проти нього кримінальної справи.