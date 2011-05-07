Нардеп: на кожній тонні китайської гречки Азаров переплатив $1000

Дефіцит гречки дав мотив уряду Україну закупити цю крупу в Китаї за ціною, яка у 2,5 рази перевищує стандартну її вартість. При цьому компанію, через яку держава виконала закупівлю, було вибрано без тендеру.

Як повідомляє «Дзеркало тижня. Україна», таку інформацію повідомили в Державній продовольчо-зерновій корпорації України (ДПЗКУ) у відповідь на відповідний депутатський запит Володимира АР’ЄВА.

Зокрема, як розповів народний депутат, він просив розкрити дані про вартість китайської гречки, що закупляється Україною. У відповідь в ДПЗКУ повідомили, що «ціна однієї тонни товару становить 1750 дол. на умовах CIF (Одеса), тобто ціна в Одесі - 14 тис. грн. за тонну.

«При цьому професіонали, які працюють на зерновому ринку, і до яких я одразу звернувся за роз`ясненнями, відзначили, що це дорого. Навіть дуже дорого для такої гречки, яку виробляють в Китаї, і навіть з урахуванням CIF (страховка і транспортування)», - говорить В.АР’ЄВ.

За його словами, максимальною ціною для поставки китайської гречки до України фахівці називають не більш як 700 дол. «Тобто ціна 1750 дол. абсолютно неадекватна і значно завищена. Абсолютно не зрозуміло, на що пішли ще 1000 дол.», - наголошує народний депутат.

Окрім того, у своїй відповіді ДПЗКУ відзначає, що після транспортування в регіони першої партії гречки, яка прибула напередодні до Одеси, її ціна при продажу в роздріб враховуватиме «мінімальні фіксовані торгові націнки з урахуванням витрат на розмитнення і доставку». Раніше Верховна Рада спеціально під закупівлю китайської гречки скасувала мито на її імпорт, встановивши його на рівні 0%. «Тобто, виходить, що в ДПЗКУ цим хочуть виправдати необґрунтовано високу ціну гречки. Адже, як розповіли в уряді, її продаватимуть населенню за 19 грн./кг, а не за 14 грн., як анонсувалося раніше», - обурюється народний депутат.

Крім того, розповідає В.АР’ЄВ, у своєму запиті він просив розкрити інформацію про проведені тендери. Так, за версією ДПЗКУ, після «попереднього моніторингу зернового ринку України на предмет визначення контрагента для негайних поставок гречаної крупи з Китаю», була вибрана компанія «Хліб Інвестбуд».

Обґрунтуванням для такого вибору у відомстві називають те, що вона «найбільш оперативно змогла б здійснити закупівлю» і раніше вже «підтвердила свої можливості успішним виконанням аналогічних контрактів».

«Таким чином, з тієї інформації, яку вони мені надали, випливає, що ніякого тендеру фактично проведено не було, і „Хліб Інвестбуд“ було обрано „просто тому, що він такий хороший“, - говорить В.АР’ЄВ.

Нагадаємо, що контракт з китайською стороною на поставку 20 тис. тонн гречки до України було підписано у середині лютого цього року. Для того, щоб товар потрапив до України, потрібно більше двох місяців - тільки наприкінці квітня перша партія з 504 тонн крупи прибула до порту Одеси. Як обіцяють в уряді, протягом травня гречка буде вже доставлена в регіони.