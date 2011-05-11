Тимошенко про НКЗУ, плани Януковича та колоніальну губернію

Голова партії “Батьківщина” Юлія ТИМОШЕНКО переконана, що Народний комітет захисту України не дав чинній владі перетворити Україну “на авторитарну колоніальну губернію”.

Про це йдеться в оприлюдненому на офіційному сайті Ю.ТИМОШЕНКО її зверненні до членів НКЗУ з нагоди першої річниці заснування Комітету.

”За час, який минув від дня заснування, Комітет зумів провести низку потужних акцій, які нейтралізували систему владної пропаганди і згуртували українське суспільство за захист своїх інтересів. Ці заходи ламають плани команди ЯНУКОВИЧА та його Партії регіонів щодо перетворення України на авторитарну колоніальну губернію, керівництво якої торгує незалежністю і дбає лише про своє збагачення за рахунок зубожіння решти народу”, – сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

“Рівно рік тому Комітет постав як реакція на системну антиукраїнську діяльність ЯНУКОВИЧА. НКЗУ зібрав широке коло інтелектуалів, громадських і культурних діячів, тих, кого називають справжньою совістю нації. Надзвичайно важливо, що всі ці люди, усвідомлюючи реальну небезпеку, яка нависла над нашим народом та його державністю, не раз рішуче піднімали свій авторитетний голос, засуджуючи конкретні злочини влади”, – додала лідер партії “Батьківщина”.

За її словами, представники НКЗУ об’єдналися задля захисту національних інтересів, і вони продовжуватимуть боротьбу за право українців на європейський, демократичний розвиток “попри залякування і тиск влади”.

”Знаю, як влада ненавидить Народний комітет захисту України, як вона боїться і прагне знищити все українське. Але боротьбу за гідне майбутнє нашої держави ще не завершено. Ця справа чесна, правильна та благородна, а тому – Україна обов’язково переможе!”, – заявила Ю.ТИМОШЕНКО.