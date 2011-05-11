Литвин вважає, що політикам потрібні додаткові щеплення

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН вважає, що в Україні необхідно «підвищити імунітет проти нацизму істалінізму».

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на засіданні парламенту після виступів представників ряду фракцій щодо подій 9 травня, зокрема, у Львові.

За словами В.ЛИТВИНА, народним депутатам необхідно утриматись від «непарламентських висловів і таврування один одного». «Бо енергія слів не замінить власні проблеми», - додав він.

Як сказав голова ВР, сьогодні в парламенті «відбулося випускання пари, а нам потрібна серйозна розмова з цього приводу».

В.ЛИТВИН зазначив: «Мені здається, що йшли до цього конфлікту, потрібен був привід, привід цей відшукали і вийшли на конфлікт – на свідомі відповідні дії». «Нам потрібні розсудливі оцінки і відповідальні рішення на майбутнє», - додав він.

Як вважає В.ЛИТВИН, «нам потрібні додаткові щеплення, у тому числі серед політиків, щоб підвищити імунітет проти нацизму і проти сталінізму».