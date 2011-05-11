Жириновський вважає помилкою приєднання Західної України у 1939 році

Віце-спікер Державної думи РФ, лідер ЛДПР Володимир ЖИРИНОВСЬКИЙ вважає помилкою приєднання Західної України до Радянської України в 1939 році.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він сказав під час обговорення спеціальної заяви Держдуми РФ у зв`язку з подіями у Львові 9 травня ц.р.

«Чому це відбулося в Львові? Адже в цих безладах брали участь люди, яким, у середньому, 20 років. Вони виросли в Західній Україні і взагалі нічого не знають, що у нас була свята війна. Їм вбили в голову в нових підручниках, і вони не винні в цьому. Для них ми - окупанти», - сказав В.ЖИРИНОВСЬКИЙ.

На його думку, незважаючи на це, має бути повага до людини і особи, і люди мають право одягати будь-які ордени, будь-яку стрічку або вінок. Він також нагадав, що Віденська конвенція гарантує недоторканність дипломатичних представництв.

В.ЖИРИНОВСЬКИЙ заявив, що головна помилка полягає у тому, що після пакту Молотова-Ріббентропа Західну Україну потрібно було не приєднувати до Радянської України, а робити її «територією єдиної держави».

«Створили матрьошку – союз національних держав, і це буде ще довго відгукуватиметься нам. Не можна було створювати ці держави. Ми збільшили територію України, яка від нас пішла», - сказав він. І додав, що не мало бути «ніякої України, ніякої Білорусі, Казахстану, Грузії, мала бути єдина територія».

За його словами, Україні було дано дуже багато, але «вона пішла харчуватися в іншій організації, що знаходиться в Брюсселі». «Не треба нікому ніколи надавати жодної допомоги…», - підкреслив він.

В.ЖИРИНОВСЬКИЙ заявив, що «коли ми виселяли із Західної України, ми що, не розуміли, що створюємо? Вони всі пішли в німецьку поліцію. Потім НКВС у 1945 році почала їх за це карати – там все населення було до нас вороже налаштоване…батьків, синів - у в`язницю після 45-го».

«Що ви від них (від жителів Західної України – УНІАН) хочете? Їх поляки трамбували, ми їх трамбували, а сьогодні ми хочемо, щоб вони всіх вітали. Це змордоване населення. Їх мордували австрійці, поляки, а росіяни цього не робили, однак оскільки наша армія проходила через ці населені пункти, вони починають це згадувати як якісь заходи», - сказав В.ЖИРИНОВСЬКИЙ.