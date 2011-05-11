БЮТ залишив сесійну залу парламенту

Фракція "БЮТ-Батьківщина" покинула залу засідань Верховної Ради на знак протесту проти переслідувань колишнього прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО та екс-міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА.

Як передає кореспондент УНІАН, лідер фракції Іван КИРИЛЕНКО наголосив, що «через півгодини починається безпрецедентний судовий процес над Юлією ТИМОШЕНКО».

«Фракція покидає залу, іде захищати свого лідера», - сказав І.КИРИЛЕНКО.

За його словами, «ми бачимо, як розвиваються події стосовно газових угод і чим закінчується ця бульбашка кримінальна, як розвиваються події навколо автомобілів для сільської місцевості по допомозі людям, як забезпечують медичну допомогу, і ця бульбашка чим закінчується».

Як сказав І.КИРИЛЕНКО, «розуміємо третю бульбашку, яку зараз видувають – це нібито зловживання при підписанні газових угод». За його словами, стають відомими факти, що «це буде черговий фарс – фарс кримінального переслідування одного з провідних лідерів опозиції не тільки в Україні».

«Ми категорично протестуємо проти такого свавілля. Ми категорично проти, щоб день опозиції починався з такого цинічного і демонстративного переслідування і Юрія ЛУЦЕНКА, і Юлії ТИМОШЕНКО. Ми просимо сьогодні перенести наші питання, які ми ініціювали для розгляду, оскільки сьогодні середа – день опозиції», - зазначив І.КИРИЛЕНКО.

Він наголосив, що фракція покидає сесійну залу і йде до зали судового засідання. «Ми йдемо захищати нашого лідера і демократію в Україні», - підкреслив він.

І.КИРИЛЕНКО також підтримав фракцію НУ-НС у необхідності заслуховування генерального прокурора України Віктора ПШОНКИ та Уповноваженого ВР з прав людини Ніни КАРПАЧОВОЇ щодо утримання під вартою Ю.ЛУЦЕНКА.