Польові командири Майдану написали відкритий лист Януковичу

Польові командири помаранчевого Майдану 2004 року Тарас СТЕЦЬКІВ, Микола ТОМЕНКО і Володимир ФІЛЕНКО вимагають від Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА на ділі підтвердити свої слова про необхідність уникнення політичних репресій в Україні у вигляді арештів діячів опозиції.

Як повідомили УНІАН у прес-службі «Народної самооборони», про це йдеться у відкритому листі до В.ЯНУКОВИЧА.

У листі до Президента зазначається: «Як народні депутати України, як польові командири Майдану, як громадяни України маємо обов`язок довести до Вашого відома нашу позицію щодо факту очевидної і брутальної несправедливості відносно Юрія ЛУЦЕНКА, який уже 5-й місяць утримується у в’язниці без жодних на те правових підстав».

«Сконцентрувавши сумнівними, з точки зору закону і права, методами всю повноту влади в країні, Ви таким чином взяли на себе всю моральну, політичну та юридичну відповідальність за ситуацію в державі – саме тому звертаємося до Вас. Утиски громадянських свобод, переслідування опозиції, вибіркове застосування закону, економічний та соціальний провал Вашого уряду робить ситуацію в державі щораз більше вибухонебезпечною. Планомірними провокаціями за участю найвищих посадових осіб та владних інституцій держави ведеться, крок за кроком, цілеспрямована політика на розколювання українського суспільства. Одним з найпоказовіших проявів цього є безпідставне і неправове багатомісячне позбавлення волі Юрія ЛУЦЕНКА. Формальне обґрунтування: невизнання ним своєї вини, його публічні опозиційні заяви та відмова давати покази є неприхованим і цинічним проявом тиску на звинувачуваного і брутальною наругою над Конституцією України та правами людини», переконані автори листа.

Вони закликають В.ЯНУКОВИЧА «зупинити продовження цієї практики, бо Європейський суд із прав людини вже взяв до свого провадження скаргу ЛУЦЕНКА та надав їй пріоритетного статусу. Попереду черговий ляпас по реноме України – як неправової та недемократичної держави. На жаль, владою не зроблено належних висновків після того, як країни Європейського Союзу почали надавати нашим громадянам політичний притулок, через неможливість справедливого правосуддя в теперішній Україні. Така ж оцінка домінує і всередині країни: суспільство сприймає арешт Юрія ЛУЦЕНКА як політичну розправу, демонстративну помсту Майдану, на якому мільйони українців боролися за свої права і свободу в 2004 році».

«Ю.ЛУЦЕНКО ніколи не приховував свого несприйняття політики та дій Партії регіонів та Вас особисто. Таких опонентів треба поважати, а не знищувати. Ми, польові командири, а значить, і Ю.ЛУЦЕНКО творили Майдан у 2004 році задля збереження демократичних цінностей і свободи вибору. Завдяки цьому Ви і Ваша політична сила згодом змогли прийти до влади. Вимагаємо від Вас як чинного гаранта Конституції на ділі підтвердити свої слова про необхідність уникнення політичних репресій в Україні у вигляді арештів діячів опозиції», йдеться у листі Т.СТЕЦЬКІВА, М.ТОМЕНКА і В.ФІЛЕНКА до В.ЯНУКОВИЧА.