Представник РФ на Євробаченні: Це Росія, б...ь! Іди сюди, б...ь! (відео)

Менеджер представника Росії на пісенному конкурсі «Євробачення» пояснила нецензурні вирази Олексія Воробйова на камеру у півфіналі конкурсу.

Як сказала в інтерв`ю «Бі-Бі-Сі» Катерина фон Гечмен-Вальдек, реакція Олексія на оголошення фіналістів конкурсу - це «реакція нормального російського мужика».

На записі прямої трансляції, що потрапила в інтернет, видно, як представник Росії, розмахуючи національним триколором за лаштунками, кричить у камеру: «Це Росія! Це Росія, б ... ь! Іди сюди, б ... ь! Дивись в очі, б ... ь!»

Менеджер пояснила таку емоційність свого підопічного сильною напругою.

«Ситуація була дуже напружена, тому що коли вже оголосили восьмого учасника, ми страшенно хвилювалися, що Росія до фіналу не пройшла. Нас оголосили практично передостанніми. І ми, звичайно, перехвилювалися страшно там», - сказала Катерина фон Гечмен-Вальдек.

«І коли камера весь час проходила повз нас і в кінці кінців підійшла до нас, він як нормальний російський мужик таким чином порадів за країну», - додала вона.

ZN.UA