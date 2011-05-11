Екс-голова КС розповів, як просив Ющенка про зустріч

Голова Конституційного Суду України у відставці Іван Домбровський вважає, що укази екс-президента Віктора Ющенка про розпуск Верховної Ради в 2007 році були сумнівними. Про це він сказав в інтерв`ю газеті «Известия в Украине». «Але ми не змогли знайти достатньо сил, щоб визнати їх неконституційними і примусити політиків домовлятися між собою без наших рішень», - говорить суддя.

Іван Домбровський говорить, що в тих умовах неможливо було зібрати владу і обговорити, хто і яким бачить вихід з ситуації, що склалася. «Кожен вважав, що він Бога за бороду схопив. А політикам треба завжди пам`ятати, що влада - не вічна, вона змінюється. Достатньо пригадати хоч би історію Китайської, Римської імперій чи СРСР», - говорить суддя.

Також Іван Домбровський згадує, що просив Віктор Ющенка, після того, як він звільнив його заступників Сюзану Станик і Валерія Пшеничного за порушення присяги, про зустріч. «Адже про звільнення я дізнавався з преси. Під час покладання квітів до Могили Невідомого солдата 9 Травня я попросив Віктора Ющенка про зустріч, щоб порозумітися. Мені пообіцяли, але зустріч так і не відбулася. Трохи пізніше я дізнався, що і третій суддя Володимир Іващенко звільнений, після чого я твердо вирішив піти у відставку», - говорить Домбровський.

При цьому він упевнений, що все, що відбувалося, не було позицією тільки Віктора Ющенка. «Думаю, багато робилося за бажанням секретаріату президента», - говорить суддя.