У ГПУ впевнені: у тому, що сталося з Луценком, винні його захисники

У Генеральній прокуратурі України заявляють, що у ситуації, яка склалася довкола справи екс-міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА, відповідальність несуть його захисники.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків із засобами масової інформації Генпрокуратури України, троє із захисників не знайомляться з матеріалами кримінальної справи. Більше того, вони письмово відмовилися від процесу ознайомлення, однак не з’явилися до слідчого Генеральної прокуратури для підписання протоколів відповідно до вимог закону.

Захисник іншого обвинуваченого у цій справі взагалі жодних заяв про відмову не писав, та й фактично зі справою не знайомився. У зв’язку з цим справа досі не може бути направлена до суду.

Печерський районний суд Києва 29 квітня за поданням слідчого ухвалив рішення про обмеження часу ознайомлення захисників Ю.ЛУЦЕНКА з матеріалами кримінальної справи до 16 травня. Після чого кримінальна справа з обвинувальним висновком буде направлена до суду для розгляду по суті.