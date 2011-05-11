Губернатор: 9 травня у Львові повинно стати для всіх великим уроком

Голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк звернувся до мешканців області та всіх регіонів України з приводу подій, які мали місце 9 травня у Львові.

Звернення, передане УНІАН прес-службою Львівської ОДА, наводимо повнотекстово:

«Дорогі львів’яни, дорогі співвітчизники з усіх регіонів України!

Перш за все, хотів би висловити слова щирого жалю через те, що саме події у Львові додали гіркоти до такого світлого свята – 9 травня, яке вже багато десятиліть для усіх людей доброї волі є символом перемоги добра над злом.

Ніхто і ніщо не може заборонити Перемогу. Як ніхто не може заборонити людині пам’ятати, віддавати шану полеглим за рідну землю. Як ніхто не може заборонити людині молитися. Як ніхто не може заборонити людині любити свій край, своїх рідних і близьких.

Я хотів би, щоб усі наші співвітчизники з різних регіонів зрозуміли – жменька ультрарадикалів – це не є обличчя Львова. Це радше пляма, тінь, яку вони хочуть кинути на лик Галичини.

Це неправда, що в нашому регіоні живуть нетерпимі, брутальні, безкультурні люди, які воюють з полеглими, які топчуть пам’ять загиблих солдат, які не дають можливості внукові покласти квіти до могили діда. Саме такий образ львів’янина намагаються нав’язати зараз ультрарадикали своєю бездумною поведінкою, граючи на емоціях і святих почуттях людей, використовуючи таку непросту історію нашого краю в своїх вузькопартійних інтересах.

Я заявляю сьогодні як керівник регіону, як галичанин з народження і як громадянин вільної, незалежної і демократичної України. Я заявляю від імені усіх чесних і здоровомислячих людей, що засуджую провокації і провокаторів. І обіцяю – вони будуть покарані з тим, щоб подібне ніколи більше не повторилося ні у Львові, ні в будь-якому іншому місті України.

Так, їм не вистачило власних сил, щоб зіпсувати свято у Львові, і вони стягнули до міста ще заїжджих провокаторів з Тернополя та Івано-Франківська. Начебто, воювали за колір прапора. Але підлість не має кольору. Безкультур’я не має кольору. Воно просто погано пахне.

Я хотів би запитати сьогодні – кому від такого лжепатріотизму стало краще жити у Львові?

Думаю, що мусимо разом, усією громадою остудити гарячі голови. Треба провести об’єктивне, справедливе розслідування, назвати і покарати винних. І разом винести з усього, що сталося, добрий урок.

Нам потрібні сили й енергія для того, щоб піднімати Львівщину з посткризового стану. Щоб створювати нові робочі місця, готуватися до Євро-2012, до нової зимової олімпіади, ідеї проведення якої, до речі, дуже зашкодив містечковий екстремізм ультра-радикалів…

Нам треба багато працювати – полегшувати життя бізнесу, приводити до порядку школи і лікарні, полегшувати життя пенсіонерам. І, безперечно, давати перспективу молоді. Не ту, яку пропонують політичні хулігани – не побоїща і наслідки від них, а перспективу освіти, доброї роботи, щасливої родини. Закликаю об’єднуватися саме під цими вартостями. Закликаю працювати саме над цими завданнями.

9 травня у Львові повинно стати для всіх великим уроком і великим застереженням».