Ющенку Верховна Рада нагадує дембелів, які загулялись

Президент України Віктор ЮЩЕНКО називає спекуляціями спроби легітимізувати Верховну Раду після досягнення домовленості про проведення позачергових парламентських виборів 30 вересня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЮЩЕНКО заявив сьогодні журналістам після відвідання Міжнародної виставки-ярмарки «Арго-2007».

Відповідаючи на запитання, чи відбудуться вибори 30 вересня, В.ЮЩЕНКО сказав: «Без сумніву. Питання про дострокові вибори на правовому і політичному рівнях вирішене. Все інше – спекуляції дрібних політиків і авантюристів від політики».

Президент також закликав усіх потенційних учасників виборчої кампанії до політичної совісті. «Я розумію, що зараз парламент для багатьох нагадує епізод з анекдоту про дембелів, які загулялись так, що прогуляли свою станцію. Мені здається, що всім потрібно набратися політичної совісті, не знущатися над нацією і виконувати домовленості», - додав він.

В.ЮЩЕНКО також закликав українських політиків виконувати рекомендації Венеціанської комісії і Парламентської Асамблеї Ради Європи.