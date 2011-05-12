Сьогодні у Януковича поговорять про реформи

У четвер, 12 травня, об 11.00 під головуванням Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА розпочнеться засідання Керуючої ради Комітету з економічних реформ з питань реформування медичної, освітньої сфери та житлово-комунального господарства (Адміністрація Президента України, вул. Банкова, 11).

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента, за результатами засідання у прес-центрі АП о 13.00 (орієнтовно) відбудеться брифінг першого заступника глави Адміністрації Президента - представника Президента у Кабінеті міністрів України Ірини АКІМОВОЇ.