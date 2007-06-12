Ющенко каже, що вже домовився про припинення роботи парламенту

Президент України Віктор ЮЩЕНКО вважає, що заяви Голови Верховної Ради п`ятого скликання Олександра МОРОЗА дезорганізовують виборчий процес.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку В.ЮЩЕНКО висловив сьогодні журналістам після відвідування Міжнародної виставки-ярмарку «Агро-2007».

«Я хотів би передати Олександру Олександровичеві (МОРОЗУ – УНІАН) побажання, аби в цьому моменті він, як людина, вкрита сивиною, яка прожила декілька десятків політичних років, людина, яка думає, що йому люди довіряють, він сьогодні повинен зробити крок. Оці щоденні заяви дезорганізовують політичне життя, нам потрібно навести політичний порядок у суспільстві, вони (заяви – УНІАН) не дають очок ані соціалістам, ані комуністам, нам потрібно бути твердими у виконанні наших домовленостей», - сказав В.ЮЩЕНКО.

За його словами, сторони домовились, що парламент завершує роботу. «Будь ласка, колеги, завершіть, дайте спокій країні. Безперечно, ніхто не вдаватиметься до жодних дій, аби поставити під сумнів вибори 30 вересня. Але в даному випадку, я звертаю увагу на те, щоб політичних спекуляцій на цю тему не було», - наголосив глава держави.

На думку В.ЮЩЕНКА, той безлад, у парламенті, який відбувається «з ініціативи О.МОРОЗА і деяких його колег», не є честю для країни і нації. «Потрібно вміти красиво вийти з гри. На жаль, цієї мудрості і честі вистачає не всім політикам», - вважає Президент.

В.ЮЩЕНКО також повідомив, що сьогодні вранці спілкувався з прем`єр-міністром України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ, який повідомив про підготовку Партії регіонів до участі у виборчому процесі.