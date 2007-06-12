У Тимошенко знову націлилися на вибори без коаліції

Один з лідерів Блоку Юлії Тимошенко Олександр ТУРЧИНОВ заявляє, що у разі незгоди представників коаліції взяти участь у дострокових парламентських виборах 30 вересня вибори відбудуться без їх участі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.ТУРЧИНОВ заявив на прес-конференції.

Він вважає, що уряд сьогодні не контролює ситуацію не тільки у парламенті, а й у країні в цілому. Як підтвердження цьому О.ТУРЧИНОВ назвав зростання цін на пальне, також зростання цін на хліб в деяких регіонах.

Відповідаючи на запитання журналістів, О.ТУРЧИНОВ зауважив, що РНБО повинна забезпечити стабільну ситуацію і проведення дострокових парламентських виборів 30 вересня. Він додав, що міжнародна громадськість також вважає, що проведення таких дострокових виборів є запорукою виходу з політичної кризи.

Враховуючи це, за словами О.ТУРЧИНОВА, ті політичні сили, які будуть намагатися торпедувати цей процес, будуть «ізгоями» не тільки в Україні, а й за кордоном.

О.ТУРЧИНОВ зауважив, що якщо представники коаліції будуть намагатися дестабілізувати ситуацію, намагатися зірвати вибори, то вони відбудуться і без їх участі.