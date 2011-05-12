В Єгипті зіткнулися два автобуси: 13 загиблих

Мікроавтобус врізався в автобус в Єгипті, загинули 13 осіб, 15 поранені, повідомляє РІА “Новости”.

Трагедія сталася на автотрасі на Синайському півострові за 50 кілометрів від міста Таба. За попередньою інформацією, всі загиблі - місцеві жителі.

За даними поліції, ДТП сталося з вини водія мікроавтобуса, який намагався по стрічній смузі об`їхати верблюда, що вийшов на дорогу, і врізався в автобус, який перевозив прочан.

Згідно з останніми даними, в Єгипті щороку на дорогах гинуть понад 12 тисяч осіб, 154 тисячі отримують травми і каліцтва. За визнанням єгипетських властей, чисельність ДТП в Єгипті вища, ніж у середньому у світі.