З помаранчевим мегаблоком усе зрозуміло, крім...

Партія “Наша Україна” наполягатиме, що в назві виборчого блоку в форматі “Наша Україна – Народна Самооборона - Правиця” має бути обов’язково присутня назва “Наша Україна”.

Таке рішення ухвалене сьогодні на засіданні Президії партії “Наша Україна”, де розглядалося питання перебігу переговорів про створення блоку в форматі “Наша Україна – Народна Самооборона - Правиця”, повідомили УНІАН у прес-службі партії.

На засіданні Президії лідер “Нашої України” В’ячеслав КИРИЛЕНКО поінформував присутніх про домовленості між політичними силами, які існують на даному етапі.

“Ми досягли головного – об’єднання. Політичні сили вже майже готові офіційно підписати документ про створення блоку”, - сказав В.КИРИЛЕНКО. При цьому він зазначив, що на сьогоднішній день єдине питання, яке поки що дискутується, – це питання назви об’єднаного виборчого блоку.

У зв’язку з цим Президією було ухвалене рішення про те, що в назві виборчого блоку має бути обов’язково присутня назва “Наша Україна”. Саме з таким рішенням Президії лідер “Нашої України” продовжить переговори з майбутніми партнерами по блоку, зазначає прес-служба.

Утім, як повідомляв УНІАН, лідер Народного руху України, що є суб`єктом формування блоку "Наша Україна - Народна Самооборона - Правиця", Борис ТАРАСЮК спростовує інформацію про існування списків майбутнього блоку.