Мороз не погодився вийти з гри

Голова Верховної Ради V скликання Олександр МОРОЗ сьогодні провів розмову з Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ відносно подальшої роботи парламенту.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час пленарного засідання ВР повідомив сам О.МОРОЗ.

Зокрема, за словами О.МОРОЗА, під час розмови глава держави «поцікавився, що треба зробити тим депутатам, які написали заяви про вихід з фракції, щоб ми втихомирилися». О.МОРОЗ наголосив, що він пояснив Президентові, що ці депутати мають пройти всю процедуру складання своїх повноважень відповідно до регламенту ВР і постанови парламенту. Зокрема, нагадав О.МОРОЗ, депутат, який написав заяву про вихід з фракції, має повідомити про це головуючому і той, у свою чергу, має оголосити відповідну заяву на пленарному засіданні при безпосередній участі самого депутата.

«Після цього наступають правовідносини, які регулюються рішенням з’їздів», - сказав голова ВР. Він також наголосив, що після проведення з’їздів остаточну крапку в цьому питанні має поставити Центвиборчком, який доведе, що депутатів, які вибули, є ким замістити, або немає.

«Як тільки буде виявлений факт, що не можна заміщувати депутатів, які не хочуть працювати в парламенті, і не буде 300 народних депутатів України, тоді ті, що залишаться депутатами, будуть виконувати свої обов’язки відповідно до Конституції - до моменти присяги нових депутатів», - сказав О.МОРОЗ.

При цьому, за його словами, якщо в парламенті буде більш ніж 300 депутатів, то вони надалі працюватимуть у ВР. «І ніякі потуги, і ніякі липові з’їзди і небажання звернутися і завершити процедуру, передбачену регламентом, не допоможуть тим, хто хотів би сьогодні штовхати Конституцію, руйнувати правове поле», - сказав О.МОРОЗ.

Як повідомляв УНІАН, учора Ющенко запропонувавМорозу красиво вийти з гри.