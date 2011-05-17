Дружина Луценка: Стан критичний, починаються незворотні процеси

Лікарі категорично просять екс-міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА припинити голодовку.

Про це повідомила його дружина Ірина ЛУЦЕНКО після відвідування чоловіка лікарні у понеділок ввечері, повідомили УНІАН у прес-службі політичної партії «Народна Самооборона».

“Стан мого чоловіка критичний. Про це говорять самі лікарі. Постійне підвищення температури, збільшення ацетону в організмі – починаються незворотні процеси”, - сказала І.ЛУЦЕНКО.

“Юрі було важко навіть поставити підпис під своїми заявами про залучення суду присяжних у його справі”, - додала дружина.

За словами І.ЛУЦЕНКО, лікарі категорично просять її вмовити чоловіка припинити голодовку, «інакше вони не зможуть врятувати його».

Сьогодні І.ЛУЦЕНКО ще не отримала дозволу на відвідування чоловіка у лікарні. Вона має намір передати йому всі листи та звернення із проханням припинити голодовку.

У прес-службі партії нагадують, що до Ю.ЛУЦЕНКА із проханням припинити оголошену ним голодовку вже звернулися Патріарх Київський і всієї Руси-України ФІЛАРЕТ, колишній глава Української греко-католицької церкви блаженніший Любомир ГУЗАР, лідер партії «Батьківщина» Юлія ТИМОШЕНКО, діячі культури та прості українці, які надсилають свої листи на адресу “Народної Самооборони”.

Як повідомляв УНІАН, Ю.ЛУЦЕНКА було затримано 26 грудня 2010 року. Печерський районний суд Києва обрав для екс-міністра запобіжний захід у вигляді взяття під варту.

Ю.ЛУЦЕНКУ інкримінується заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, перевищення влади чи службових повноважень, що спричинило тяжкі наслідки, та зловживання владою, вчиненому працівником правоохоронного органу.

22 квітня Ю.ЛУЦЕНКО розпочав голодовку після рішення суду вчергове продовжити термін його ув’язнення, незважаючи на те, що політик уже завершив ознайомлення з матеріалами порушеної проти нього кримінальної справи.

Увечері 10 травня Ю.ЛУЦЕНКА зі слідчого ізолятора доставили до лікарні швидкої допомоги Києва.