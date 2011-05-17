ВР провалила заяву із засудженням Путіна

18:01, 17 травня 2011
Політика
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Взаємоповага не потрібна?

Верховна Рада не підтримала проект постанови “Про заяву Верховної Ради України «Про засудження висловлювань, які нівелюють внесок українського народу у перемогу над фашизмом у Другій світовій війні».

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували лише 97 народних депутатів (при необхідних 226 - УНІАН) із 375, зареєстрованих в сесійній залі.

“Заяви прем’єр-міністра Російської Федерації Володимира ПУТІНА про те, що Росія і без України перемогла б у Другій Світовій війні, нівелюють роль України та українського народу у визволенні світу від фашизму, применшують внесок українців у спільну Перемогу”, - сказано в документі, що був запропонований для ухвалення.

В ньому зазначається, що за різними оцінками, “загальні втрати України у Другій Світовій війні – включно з убитими, жертвами концтаборів, депортованими, евакуйованими й тими, що рушили у вигнання разом із відступаючими нацистами, - становлять не менше 14 млн. чоловік, що складає від 40 до 44% від загальних людських втрат СРСР”.

“Героїзм українців був високо оцінений. Більше двох тисяч українців отримали найвище звання СРСР - Героя Радянського Союзу, із них 32 чол. - двічі, а Іван Микитович Кожедуб - уродженець Сумської області – тричі”, - сказано в заяві, для ухвалення якої не вистачило голосів депутатів.

Також у ній є прохання Верховної Ради України не допускати спекуляції на чутливих гуманітарних темах і заклик до керівництва сусідньої держави з повагою ставитися до трагічних сторінок історії України.

В заяві міститься й звернення Верховної Ради України до влади Російської Федерації із закликом “будувати двосторонні відносини виключно на засадах глибокої взаємоповаги та рівноправного партнерства”.

 

 

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