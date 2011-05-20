Триває обшук в офісі Пилипишина

У столиці в офісі громадської організації “Кияни передусім!” (на вулиці Туполєва у Святошинському районі), лідером якої є екс-голова Шевченківського району столиці Віктор ПИЛИПИШИН, зараз триває обшук.

Про це УНІАН повідомили представники руху “Кияни передусім!”.

Як повідомляв УНІАН, В.ПИЛИПИШИН підозрюється у скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 365 Кримінального кодексу України – перевищення влади або службових повноважень.

Йому інкримінується перевищення службових повноважень при передачі у приватну власність одному з товариств будинків на проспекті Перемоги у столиці загальною площею понад 3220 кв. м, чим завдано збитків громаді на суму понад 15 млн грн.

Зокрема, приватній структурі було незаконно передано будівлю діючої вечірньої школи № 5, де до останнього часу проводилося навчання.

Голосіївський районний суд Києва виніс постанову про затримання і доставку В.ПИЛИПИШИНА до суду для розгляду подання про обрання йому запобіжного заходу – взяття під варту. Однак за вказаними рішеннями суду і слідчого В.ПИЛИПИШИН не затримувався, оскільки перебував на лікуванні у клініці “Медіком”, а на даний час перебуває в Національному науковому центрі «Інститут кардіології ім. академіка М.Стражеска».

Враховуючи стан здоров’я В.ПИЛИПИШИНА, слідчий прокуратури 25 квітня обрав йому запобіжний захід у вигляді підписки про невиїзд.