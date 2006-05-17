Черновецький не хоче бути мером?
14:25, 17 травня 2006Політика
1005
Він просив потримати для нього депутатське місце
Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ просить Центральну виборчу комісію відкласти розгляд питання про його реєстрацію народним депутатом України до 1 вересня.
Про це стало відомо УНІАН з джерел, наближених до «Нашої України» (на виборах 26 березня 2006 року Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ обраний народним депутатом України від блоку "Наша Україна", №29 в списку – УНІАН).
За інформацією джерела, Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ мотивує своє прохання тим, що в судах досі розглядаються позови щодо підсумків виборів мера міста Києва.
Джерела в ЦВК підтвердили нашому агентству факт звернення Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО до Центрвиборчкому з даного питання.
Офіційну інформацію з цього приводу УНІАН поки що не вдалося отримати.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter