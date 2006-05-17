Черновецький не хоче бути мером?

Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ просить Центральну виборчу комісію відкласти розгляд питання про його реєстрацію народним депутатом України до 1 вересня.

Про це стало відомо УНІАН з джерел, наближених до «Нашої України» (на виборах 26 березня 2006 року Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ обраний народним депутатом України від блоку "Наша Україна", №29 в списку – УНІАН).

За інформацією джерела, Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ мотивує своє прохання тим, що в судах досі розглядаються позови щодо підсумків виборів мера міста Києва.

Джерела в ЦВК підтвердили нашому агентству факт звернення Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО до Центрвиборчкому з даного питання.

Офіційну інформацію з цього приводу УНІАН поки що не вдалося отримати.