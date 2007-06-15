Ющенко скасував свої укази про звільнення Пшеничного та Іващенка

Президент України Віктор ЮЩЕНКО скасував свої укази про звільнення Валерія ПШЕНИЧНОГО та Володимира ІВАЩЕНКА з посад суддів Конституційного Суду України.

Тексти відповідних указів розміщено на офіційному сайті глави держави.

Як повідомляв УНІАН, Президент своїми указами від 30 квітня та 10 травня звільнив В.ПШЕНИЧНОГО та В.ІВАЩЕНКА з посад суддів КС у зв`язку з порушенням присяги.