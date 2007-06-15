Ющенко скасував свої укази про звільнення Пшеничного та Іващенка
10:42, 15 червня 2007Політика
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Тексти указів - на офіційному сайті глави держави
Президент України Віктор ЮЩЕНКО скасував свої укази про звільнення Валерія ПШЕНИЧНОГО та Володимира ІВАЩЕНКА з посад суддів Конституційного Суду України.
Тексти відповідних указів розміщено на офіційному сайті глави держави.
Як повідомляв УНІАН, Президент своїми указами від 30 квітня та 10 травня звільнив В.ПШЕНИЧНОГО та В.ІВАЩЕНКА з посад суддів КС у зв`язку з порушенням присяги.
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