У пенітенціарній службі кажуть, що Луценко з'їв 300 грамів каші

У Державній пенітенціарній службі спростовують заяву дружини екс-міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА Ірини, що у СІЗО її чоловіку не надається медична допомога.

Про це УНІАН повідомили у Відділі у зв‘язках із засобами масової інформації Державної пенітенціарної служби України.

“Зазначене повідомлення не відповідає дійсності”, - наголосили у відомстві. (УНІАН: 24 травня «Народна самооборона», посилаючись на слова дружини екс-міністра Ірини ЛУЦЕНКО, яка відвідала чоловіка в СІЗО, повідомила, що Ю.ЛУЦЕНКУ не надається медична допомога, через що він на деякий час втратив свідомість).

За даними пенітенціарної служби, сьогодні, 25 травня, за висновками медичного огляду Ю.ЛУЦЕНКА, патологій, загрозливих для його життя, не виявлено. Гемодинаміка стабільна, зазначається в повідомленні.

Також, додали у відомстві, впродовж вчорашнього дня, 24 травня, Ю.ЛУЦЕНКО вжив приблизно 300 грамів гречаної та вівсяної каші.

Рішенням суду надано дозвіл на відвідання Ю.ЛУЦЕНКА лікарями-дієтологами та гастроентерологами, йдеться в повідомленні.

На даний час Київській слідчий ізолятор забезпечено необхідними медичними препаратами, потреби у додаткових лікарських засобах немає, наголосили в пенітенціарній службі.

Як повідомлялося, рішенням Печерського районного суду Києва від 23 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою Юрію Луценку залишено без змін.

Як повідомляв УНІАН, 23 травня Печерський райсуд Києва призначив до розгляду по суті справу за обвинуваченням Ю.ЛУЦЕНКА на 27 травня і залишив екс-міністру міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Того ж дня його було доставлено до Київського слідчого ізолятора. Із 24 травня 2011 року Ю.ЛУЦЕНКО відмовився від голодування, про що написав офіційну заяву.