Шкутяк: нашоукраїнців змушували писати заявки на отримання путівок
16:19, 15 червня 2007Політика
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А регіонали їздять на Мальдіви...
|Зіновій Шкутяк
“Заявку я подав ще весною, коли ще й близько не знав, що буде такий бардак, який вони розвели у ВР і доведеться усіма можливими способами доводити їх до тями. Вони вимагали ці заявки, бо їм потрібно було виконувати план на рік”, - зауважив Шкутяк.
“Я не збираюся брати ніякої путівки за державні кошти. На всякий випадок я напишу листа, що я відмовляюся від їхніх послуг і закликаю своїх колег зробити те саме. Але дивно, що Мартинюк припустив, що може за кошти парламенту “оздоровити” депутатів, які склали свої повноваження”, - наголосив він.
Як повідомляв УНІАН, перший віце-спікер ВР V скликання Адам Мартинюк звинувачує екс-депутатів-опозиціонерів у бажанні відпочити влітку за кошти парламенту.
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