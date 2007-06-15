Шкутяк: нашоукраїнців змушували писати заявки на отримання путівок

“Деяких депутатів-“нашоукраїнців” таки дійсно змушували писати заявки на отримання путівок у санаторно-курортні заклади України, щоб виконати план ВР по оздоровленню депутатів на рік. Регіонали не писали таких заявок, бо для них, бачте, непрестижно відпочивати в Україні, вони віддають перевагу засмагати десь на Мальдівах чи Канарських островах”, - сказав у коментарі сайту RAZOM заступник голови партії “Наша Україна” Зіновій Шкутяк.

“Заявку я подав ще весною, коли ще й близько не знав, що буде такий бардак, який вони розвели у ВР і доведеться усіма можливими способами доводити їх до тями. Вони вимагали ці заявки, бо їм потрібно було виконувати план на рік”, - зауважив Шкутяк.

“Я не збираюся брати ніякої путівки за державні кошти. На всякий випадок я напишу листа, що я відмовляюся від їхніх послуг і закликаю своїх колег зробити те саме. Але дивно, що Мартинюк припустив, що може за кошти парламенту “оздоровити” депутатів, які склали свої повноваження”, - наголосив він.

Як повідомляв УНІАН, перший віце-спікер ВР V скликання Адам Мартинюк звинувачує екс-депутатів-опозиціонерів у бажанні відпочити влітку за кошти парламенту.