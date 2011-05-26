У Тягнибока в Росії з'явилася шанувальниця

Відомий російський політичний і громадський діяч Валерія Новодворська вважає, що під час конфлікту 9 травня в Львові В «Свобода» поступила правильно.

Про це, як повідомляє Обком, вона сказала в інтерв`ю «Главкому».

За її словами, провокацію з червоними прапорами і сталінськими портретами у Львові влаштували на московські гроші. «З`явитися з георгіївськими стрічками до України – це теж провокація. Той, хто її надягає, точно бажає бути російським підданим. Хай робить, як сказав Яценюк – бере російський паспорт і віддає український», - сказала політик.

«Я ліберал-антипорадник. Лібералізм – це не вседозволеність, і не змичка з радянським минулим. Я проти перенесення фобій і трагічного минулого Росії на сусідню країну. Мені до цих пір не дуже подобався Олег Тягнибок, але цього разу вони повелися дуже правильно. Я сама б приєдналася до «Свободи». Вони мали рацію – коли є провокатори, куплені на московські гроші з Одеси і ще невідомо звідки, і тягнуть сталінські портрети – це образа національної гідності України. Те, що вибрали для цього саме 9 травня, доводить, що замовляли цю провокацію з Москви. Львів і партія «Свобода» цю експедицію не оплачували, але коли це сталося, вони почали захищати своє історичне минуле», - сказала Новодворська.

Вона додала, що програму «Свободи» не бачила, «але це не УНА-УНСО, де були пропащі кретини й імперіалісти». «Там була профашистська організація, про Олега Тягнибока так сказати не можу», - зазначила Новодворська.

«Якщо у нього буде серйозна економічна програма реформ грузинського зразка, вступ до НАТО і ЄС, відхід від Москви і заборона радянської символіки, то прапор їм в руки, як синьо-жовтий, так і червоно-чорний. Україна повинна знати своє минуле, а не радянське», - відзначила вона.