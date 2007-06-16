Чалий проведе брифінг у Секретаріаті

Сьогодні о 13.00 у Секретаріаті Президента України (вул. Банкова, 11) відбудеться брифінг заступника глави Секретаріату Президента Олександра ЧАЛОГО. Як повідомляє прес-служба глави держави, тема брифінгу – другий Саміт Організації за демократію та економічний розвиток – ГУАМ, що відбудеться 18-19 червня 2007 року у м. Баку. Акредитація журналістів проводиться з 9.00 16 червня за телефоном: 255-63-18, 255-65-01, 255-78-44.

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