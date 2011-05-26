Завтра Луценка забиратимуть додому

Завтра, 27 травня, о 9.00 біля Лук’янівського СІЗО відбудеться акція на підтримку колишнього міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА.

Як повідомили УНІАН у прес-службі політичної партії «Народна Самооборона», члени родини Ю.ЛУЦЕНКА, друзі, колеги та соратники «забиратимуть його з Лук`янівського СІЗО (вул. Дегтярівська, 13) додому після п`ятимісячного ув`язнення».

Довідка УНІАН. Ю.ЛУЦЕНКА було затримано 26 грудня 2010 року. 27 грудня Печерський районний суд Києва обрав для екс-міністра запобіжний захід у вигляді взяття під варту.

22 квітня 2011 року Ю.ЛУЦЕНКО почав голодування після рішення суду продовжити термін його ув`язнення, незважаючи на те, що політик вже завершив ознайомлення з матеріалами порушеної проти нього кримінальної справи.

Увечері 10 травня Ю.ЛУЦЕНКА зі слідчого ізолятора доставили до лікарні швидкої допомоги Києва.

23 травня на засіданні Печерського районного суду Києва Ю.ЛУЦЕНКО заявив про припинення голодування, й після суду його відвезли до СІЗО

Суд призначив для розгляду по суті кримінальну справу за обвинуваченням екс-міністра, залишивши йому міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Перше судове засідання у справі по суті має розпочатись 27 травня об 11.00.