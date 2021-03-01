Екс-генпрокурор вестиме політичне шоу, яке виходитиме раз на тиждень.

Колишній генеральний прокурор Юрій Луценко працевлаштувався на "5 канал", який належить екс-президенту Петру Порошенко, і вестиме там політичне шоу.

Про це повідомляє "Детектор медіа" з посиланням на гендиректора каналу Володимира Мжельського.

"Ми розвісили борди, у яких написано, що він буде працювати з березня. Він буде робити своє шоу. Шоу на політичну тематику виходитиме раз на тиждень", - сказав Мжельський.

Як повідомляється в офіційному прес-релізі "5 каналу", Луценко разом із гостями робитиме прогнози розвитку подій, аналізуватиме помилки влади, представлятиме альтернативне вирішення проблем України.

Читайте також"Божа кара?": в РНБО прокоментували швидке блокування нового телеканалу Медведчука

"Невід'ємним елементом програми є "голос народу" - бліцопитування людей на болючі питання. Глядач обов'язково почує думки на заявлені теми ефіру не лише ведучого і гостей програми, а й пересічних українців з різних регіонів. Думки людей ми не цензуруємо, а подаємо їхні висловлювання прямим текстом", - йдеться в повідомленні.

Юрій Луценко: що про нього відомо

Верховна Рада України звільнила Юрія Луценка з посади генпрокурора 29 серпня 2019 року. За словами Луценка, він відчуває полегшення, що залишає посаду генпрокурора.

Також він заявляв, що після звільнення із Генпрокуратури займеться здоров’ям і буде ходити на допити.

Верховна Рада призначила Луценка генпрокурором 12 травня 2016 року.

Для того, щоб призначення Луценка стало законодавчо можливим, того ж дня Рада підтримала зміни до законодавства, які дозволяють обіймати посаду генпрокурора людині без юридичної освіти. Голова ВР підписав ці зміни близько 13:20, а вже о 14:10 стало відомо, що їх підтримав і Петро Порошенко. О 15:30 президент передав пропозицію про призначення Луценка керівником ГПУ. Тоді ж надрукували спецвипуск "Голосу України" із законопроектом під Луценка-генпрокурора.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН