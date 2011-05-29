Тимошенко не виключає, що її ще можуть заарештувати

Колишній прем`єр-міністр, лідер партії ВО "Батьківщина" Юлія Тимошенко допускає подальші спроби обмеження її свободи, зокрема її арешт.

Про це вона сказала в інтерв`ю російському телеканалу "РЕН ТВ" 28 травня.

"Я вважаю, що є. Тому що люди, які сьогодні при владі, просто вважають, що у них немає іншого виходу", - сказала екс-прем`єр, відповідаючи на запитання, чи є ймовірність того, що її дійсно можуть заарештувати.

Тимошенко вважає, що у зв`язку з падінням суспільної підтримки влада намагається усувати опонентів шляхом позбавлення їх волі.

"Враховуючи те, що сьогодні у Президента (Віктора Януковича) і у його команди рейтинг досяг 11%, вони вважають, що тільки через в`язницю можна усувати конкурентів", - сказала вона.

При цьому екс-прем`єр у черговий раз підкреслила, що 24 травня їй вдалося уникнути арешту тільки завдяки широкій підтримці населення.

Як повідомлялося, 24 травня за рішенням суду Генеральна прокуратура затримала Тимошенко, узявши під варту, для проведення слідчих дій.

Проте після 7-годинного допиту Тимошенко звільнили з-під варти.

Того ж дня Генпрокуратура завершила розслідування справи проти Тимошенко і пред`явила їй обвинувачення в перевищенні влади при укладанні газових контрактів із Росією в 2009 році.

Левый берег