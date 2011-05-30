Тимошенко натякнула Пшонці, що він відповідатиме, коли Янукович піде

Лідер партії "Батьківщина" Юлія ТИМОШЕНКО вкотре вимагає від генерального прокурора України Віктора ПШОНКИ скасувати постанову про порушення кримінальних справ проти неї.

Як повідомляє сайт Ю.ТИМОШЕНКО, про це йдеться у відкритому листі лідера «Батьківщини» до ген прокурора.

"Уже втретє звертаюся до Вас із вимогою скасувати постанову про порушення проти мене політично вмотивованих кримінальних справ та низку незаконних дій слідчих та прокурорів у цих трьох справах. Оскільки дві мої попередні скарги, адресовані Вам особисто, не були розглянуті Вами в установлені строки, третє звернення мушу зробити відкритим", - зазначила Ю.ТИМОШЕНКО.

"Мені добре відомо з Ваших же власних слів, що вказівки ЯНУКОВИЧА мають для Вас вищу юридичну силу, ніж вимоги Конституції та українського законодавства. Не є секретом і факт Вашого кумівства з ЯНУКОВИЧЕМ. Однак, януковичі приходять та йдуть, а закон та відповідальність за його порушення – залишаються", - підкреслила Ю.ТИМОШЕНКО.

У листі лідер партії "Батьківщина" нагадала генпрокурору, що сьогодні спливає відведений законом термін на відповідь на її скаргу, подану та зареєстровану у четвер, 26 травня.

"Розумію, що Ви усвідомлюєте політико-замовний характер порушених проти мене справ, а тому не хочете залишати своїх автографів. Однак, мовчання не позбавляє Вас відповідальності за зловживання у цих справах та незаконність їхнього порушення. Відтак, ще раз вимагаю від Вас негайної відповіді на мої звернення", - наголосила Ю.ТИМОШЕНКО.

Лідер партії "Батьківщина" нагадала, що прокуратура має здійснювати нагляд за дотриманням Конституції та законів, і коли генеральний прокурор не відповідає на скаргу, він вже сам стає порушником закону і має нести за це відповідальність.

Довідка УНІАН. Генеральна прокуратура України звинувачує Ю.ТИМОШЕНКО в перевищенні влади і службових повноважень під час закупівлі під гарантію уряду і ввезення на територію України нібито спеціалізованих медичних автомобілів "Опель Комбо". Загальна сума завданої державі шкоди становить 67 млн. грн.

Крім того, Ю.ТИМОШЕНКО пред`явлене звинувачення у нецільовому використанні 180 млн. і 200 млн. євро, які Україна одержала за Кіотським протоколом, і в нанесенні державі іншої шкоди.

Також на початку квітня Генпрокуратура порушила проти Ю.ТИМОШЕНКО справу за фактом перевищення влади і службових повноважень під час укладення газових контрактів з Росією у 2009 році.