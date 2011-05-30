"Свобода": поки губернатор відвертає увагу, екс-голова РДА ховає майно

Чернівецька обласна організація ВО «Свобода» звернулася до громадськості області з приводу «затягування» правоохоронцями арешту колишнього голови Заставнівської РДА Михайла БОЙЧУКА (який досі перебуває на підписці про невиїзд).

Як передає кореспондент УНІАН, також обласна організація ВО «Свобода» побоюється, що в справі жорстокого побиття рибалок ще не скоро буде відомий остаточний результат.

«Грізні заяви керівника виконавчої влади Михайла ПАПІЄВА, прокурора області Петра КОВАЛЯ та інших високопосадовців щодо невідворотності покарання та не вибірковості перед злочинними діями «своїх та чужих» досі не мають свого реального підтвердження і породжують серед жителів краю масу негативних чуток щодо спроб правоохоронних структур будь-яким чином максимально пом’якшити провину організатора катування рибалок», - йдеться у заяві.

Буковинські “свободівці” також зазначають, що на сьогоднішній день «лікарі невідомо з яких причин впродовж тривалого часу не дають остаточних результатів дійсного стану здоров’я обвинуваченого у важкому злочині, через що прокуратура нібито не може дати санкцію на арешт Михайла БОЙЧУКА і його переміщення в СІЗО».

Водночас, як зазначається у заяві Чернівецької обласної організації ВО «Свобода», перебуваючи на волі, М.БОЙЧУК та його прихильники «продовжують чинити тиск на свідків по справі, а також оперативно розпродувати та передавати свою власність у інші руки».

Буковинські “свободівці” вимагають від обласної влади та правоохоронців «невідкладного арешту М.БОЙЧУКА, оперативного і об’єктивного завершення слідчих дій і передачі справи до суду, а також оперативне інформування громадськості про хід цієї ганебної для Буковини та всієї Україні кримінальної справи».

Як повідомляв УНІАН, 16 квітня у райцентрі Заставна четверо озброєних рушницями чоловіків у присутності М.БОЙЧУКА жорстоко побили чотирьох місцевих жителів, які вирішили порибалити на одному з платних ставків.

19 квітня прокуратура Чернівецької області порушила кримінальну справу стосовно М.БОЙЧУКА. Також було порушено кримінальну справу стосовно його брата, зятя і двох охоронців.

20 квітня Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підписав розпорядження про звільнення М.БОЙЧУКА з посади голови Заставнівської РДА.