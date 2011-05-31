Експерт прогнозує, що на наступних виборах політики зчепляться не на жарт

Експерт інституту Горшеніна Володимир ЗАСТАВА прогнозує дуже високу конкурентну боротьбу на наступних парламентських виборах.

Таку думку він висловив в ефірі «5-го каналу».

За словами експерта, під час найближчих виборів буде серйозна боротьба.

В.ЗАСТАВА вважає, що сьогодні говорити про рейтинги політиків поки що рано, оскільки наразі виборець ще не визначився. «Ближче до виборів рейтинги діючих політиків будуть вищими», - наголосив він.

При цьому експерт звернув увагу, що не слід плутати терміни «політичний рейтинг» і «рівень довіри до політика». «Ніколи у українських політиків не було високого рівня довіри, були винятково очікування поліпшення», - вважає В.ЗАСТАВА.

Кажучи про нинішній високий рівень недовіри до політиків, експерт пов'язав це з тим, що люди не розуміють, чим займаються чинні політики. «Якщо глибше розбиратися, то можна констатувати, що сьогоднішня велика політика має міжособистісний характер», - наголосив він. Експерт додав, що сьогоднішні заяви політиків здебільшого не мають стосунку до життя простих громадян України, які очікують насамперед від влади поліпшення свого життя, економіки країни, а цього не відбувається.

В.ЗАСТАВА нагадав, що після обрання Віктора ЯНУКОВИЧА Президентом українці сподівалися на поліпшення життя в країні, економічні і соціальні перетворення. «На сьогодні стало очевидним, що це завдання не виконане, вся риторика має лише декларативний характер, і люди не сприймають такої риторики», - відзначив експерт.

На його думку, сьогоднішні дії влади лише зменшують її рейтинг.

Крім того, В.ЗАСТАВА вважає, що не особливо зростає рейтинг нинішньої опозиції. «Вся риторика, всі дії, які ми бачимо з обох боків, обох таборів – мають міжособистісний характер і не мають жодного стосунку ні до економіки, ні до життя людей», - відзначив експерт.

В.ЗАСТАВА наголосив, що українська опозиція повинна, як і в будь-якій цивілізованій країні, систематично і кваліфіковано займатися опозиційною діяльністю.

Загалом, переконаний В.ЗАСТАВА, політикам, для того, аби змінити ставлення людей до себе, потрібно «перестати красти і навести порядок в економіці».