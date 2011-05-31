Міністрів і нардепів запрошують в регіони - подивитися людям в очі

8 червня організатори Всеукраїнської громадянської акції «Вперед» у регіонах запрошують представників влади відзвітувати перед громадянами України про свою роботу. Про це 31 травня в Києві повідомила Ірина КАСЬЯН, один із організаторів акції, під час засідання Координаційної ради акції «Вперед», повідомили УНІАН організатори акції.

«Всі попередні спроби діалогу з владою не увінчалися успіхом. Згідно з 5-ю статтею Конституції України єдиним джерелом влади в Україні є народ. Тому ми запрошуємо народних депутатів і міністрів приїхати до регіонів і провести зустрічі з громадянами, подивитися їм в очі й одержати зворотний зв`язок про реальний стан справ у суспільстві», - сказала І.КАСЬЯН.

Запрошення з адресами і часом передбачуваних зустрічей будуть розіслані головам парламентських фракцій і міністрам найближчим часом.

Рішення про організацію зворотного зв`язку суспільства з депутатами і чиновниками було ухвалене на другому засіданні Народної колегії Всеукраїнської громадянської акції «Вперед», яке відбулося 19 травня в Києві біля Верховної Ради, в рамках Весняного маршу протесту.

Крім того, Координаційна рада акції «Вперед» підбила перші підсумки проекту моніторингу законодавства «Народна варта», говориться в повідомленні. За підсумками аналізу законодавства у сфері підприємництва народний депутат України Наталія КОРОЛЕВСЬКА підготує і внесе на розгляд парламенту законопроект, що ліквідує норму Податкового кодексу про необхідність підприємцям надавати контрагентам оригінали витягів з єдиного реєстру. Таку ж норму пропонується прибрати із закону «Про збір і облік єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування». Як показало опитування підприємців, проведене активістами «Вперед», ці норми істотно ускладнюють ведення підприємницької діяльності. Тому активісти пропонують внести поправку, яка дозволить підприємцям використовувати в своїй діяльності лише копію витягу. Також «Народна варта» пропонує внести зміни до законодавства і дозволити подавати звіт про сплату єдиного соціального внеску поштою. На цю проблему звертають увагу підприємці, оскільки податкову звітність можна направляти поштою, а звіти до пенсійного фонду не можна.

Також під час засідання Координаційної ради було обговорено питання організації в регіонах Комітетів самозахисту підприємців.

Нагадаємо, 13 квітня в Києві відбулися збори Народної колегії акції «Вперед» за участю більш як 420 делегатів зі всіх регіонів України, на яких ухвалено рішення провести під стінами Верховної Ради Весняний марш протесту. Серед вимог акції - припинення антинародних реформ і економічних репресій, початок реальної боротьби з корупцією у всіх ешелонах влади, ухвалення «Народних реформ», розроблених народним депутатом Н.КОРОЛЕВСЬКОЮ спільно з громадянським суспільством.

19 травня у Весняному марші протесту під Верховною Радою і у 2-й Колегії Всеукраїнської громадянської акції “Вперед”, що відбулася там же, взяли участь близько 5 тис. чоловік.