Цушко ”одужує за графіком”

12:22, 18 червня 2007
Політика
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Бокий  чекає соратника через 2-3 тижні

Стан здоров’я міністра внутрішніх справ України Василя ЦУШКА «не викликає тривоги». Про це сказав в інтерв’ю УНІАН голова фракції СПУ Іван БОКИЙ.

За його словами, В.ЦУШКО почувається нормально і «одужує за графіком».

І.БОКИЙ зазначив, що В.ЦУШКО виконує призначення лікарів, і не виключив, що за 2-3 тижні він може повернутися в Україну.

Водночас він нагадав, що потім у В.ЦУШКА буде ще «реабілітаційний період».

Як повідомляв УНІАН, 26 травня В.ЦУШКА було госпіталізовано з діагнозом “інфаркт міокарду”.

31 травня у зв`язку з погіршенням стану здоров`я В.ЦУШКА реанімаційним літаком було доправлено до німецької клініки. 1 червня В.ЦУШКА прооперували.

12 червня Департамент зв’язків із громадськістю МВС України повідомив, що у німецькій клініці інтенсивної терапії завершено комплексне обстеження серцево-судинної системи В.ЦУШКА та лікування основного захворювання за діагнозом "інфаркт міокарду". Продовжується курс реабілітації, розширюються дозовані фізичні навантаження під наглядом спеціалістів.

 

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