Луценко дав Нашій Україні два тижні

„Народна самооборона” піде на дострокові парламентські вибори самостійно, якщо до 1 липня не будуть узгоджені технічні принципи створення мегаблоку демократичних сил спільно з „Нашою Україною” та ”Українською правицею”. Про це сьогодні у Дніпропетровську під час спілкування з журналістами повідомив лідер „Народної самооборони” Юрій ЛУЦЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, за його словами, попередні переговори щодо створення мегаблоку були призупинені „на найцікавішому місці”, коли зайшла мова про визначення кандидатури голови Верховної Ради, прем’єр-міністра та ключових міністрів уряду після дострокових виборів. Зокрема, зазначив він, „Народна самооборона” претендує на блок економічних реформ та „силовий” блок у майбутньому уряді.

„Мені було запропоновано обговорити ці питання з Блоком Юлії Тимошенко - потенційними союзниками в новому парламенті. Наразі ці питання обговорено з БЮТ, і ми дійшли згоди щодо принципів формування уряду”, - заявив Ю.ЛУЦЕНКО

На його переконання, „треба, щоб виборці знали, що разом із політичною силою вони обирають конкретного голову уряду та парламенту”.

Лідер „Народної самооборони” підкреслив, що наполягатиме, аби передвиборча програма мегаблоку демократичних сил, у разі його створення, не акцентувала увагу на „гуманітарних питаннях” – НАТО, статусу російської мови та вояків УПА.

„Сьогодні, вважаю, це не актуально, дані питання не об’єднують, а роз’єднують Україну. Ми повинні зосередитися на вирішенні соціальних проблем та економічних реформах”, - наголосив Ю.ЛУЦЕНКО.

За його словами, він готовий очолити блок демократичних сил та нести відповідальність за тактику передвиборчої кампанії та її результати.

Водночас, Ю.ЛУЦЕНКО уточнив, що для нього не є принциповим місце у списку блоку демократичних сил та квота для „Народної самооборони”.

„Головне, щоб були прийняті мої пропозиції щодо програмних засад блоку та наших найближчих кроків після виборів”, - заявив Ю ЛУЦЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 17 червня на прес-конференції у Житомирі голова ради партії "Наша Україна" В`ячеслав КИРИЛЕНКО заявив, що питання розподілу квот у блоці демократичних сил вирішено: 54% місць у виборчому списку відведено "Нашій Україні", 25% - "Народній самообороні" і 21% - "Українській правиці".