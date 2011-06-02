Новий закон про вибори збираються «валити» БЮТ, НУ-НС та комуністи

Фракції "БЮТ-Батьківщина", «Наша Україна – Народна Самооборона» і Комуністичної партії України не мають наміру підтримувати запропонований Робочою групою при Президентові законопроект про вибори народних депутатів за змішаною пропорційно-мажоритарною системою.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на засіданні круглого столу в Київському інституті проблем управління ім. Горшеніна заявили народні депутати Віктор МАТЧУК (НУ-НС), Сергій ГОРДІЄНКО (КПУ) і Сергій ПОДГОРНИЙ ("БЮТ-Батьківщина").

Коментуючи вказаний законопроект, С.ПОДГОРНИЙ зазначив, що він «дійсно дуже поганий… підготовлений за процедурою, яка не є демократичною, за процедурою, в основу якої поставлена диктатура».

При цьому депутат зауважив, що на сьогодні в парламенті підготовлено декілька законопроектів щодо внесення змін до виборчого законодавства, однак всі вони ігноруються для розгляду.

Водночас, С.ПОДГОРНИЙ висловив думку, що в разі підвищення до 5% прохідного бар’єру для політичних партій, це не сильно вплине на розстановку політичних сил у Верховній Раді. На його переконання, натомість на це вплине кількість депутатів, обраних за мажоритарною системою.

На думку С.ПОДГОРНОГО, за змішаної системи виборів у парламенті буде три групи депутатів: перша - депутати, обрані за партійними списками; друга група, що ділиться ще на дві підгрупи - висунуті партією мажоритарники і самовисуванці.

У свою чергу, С.ГОРДІЄНКО зауважив, що законопроект, розроблений Робочою групою, «для простих людей не дає нічого, значення він має лише для олігархії і для створення автоматичної більшості для чинної влади». За його словами, саме для цього розроблений «такий симбіоз виборчої процедури…, за який Комуністична партія однозначно в даному виді голосувати не буде».

Продовжуючи тему, В.МАТЧУК висловив переконання, що вибори до парламенту повинні призвести до зміни влади, а вона цього не хоче. «Хочу застерегти, що нічого доброго для влади цей закон не принесе», - сказав В.МАТЧУК, нагадавши своїм опонентам, як змінювалася розстановка політичних сил за останні 5 років під час проведення парламентських виборів за партійною системою.

Він висловив думку, що депутати-мажоритарники, якщо відчують, що у владі є проблеми, можуть різко змінити свої ідеологічні переконання.

Крім того, на думку В.МАТЧУКА, якщо Верховна Рада нинішнього скликання - «це помилка природи і велике зло для України», то в майбутньому парламенті, якщо він обиратиметься за змішаною системою виборів, депутатам буде складно знайти спільну мову.

«Наша Україна» цей законопроект підтримувати не буде», - заявив В.МАТЧУК, не виключивши, що для його ухвалення влада та більшість вдадуться до політичних торгів.

Водночас народний депутат від Партії регіонів Олег НАДОША нагадав учасникам круглого столу, що законодавство у сфері виборчого права в жодній країні не є однозначним і викликає низку пересудів та незадоволень, а тому цей закон, скільки б його не вдосконалювали, матиме елементи недосконалості.

«Як на мене, то цей проміжний закон на цьому етапі для нашого суспільства є нормальним… А те, що не уникнути проблем обговорення та незгоди, у тому числі з боку сторін, які програють, це буде», - сказав О.НАДОША.

Як повідомляв УНІАН, 27 травня ц.р. на сайті Міністерства юстиції України оприлюднено «технічний» проект Закону України «Про вибори народних депутатів України», який було доопрацьовано за підсумками проведених обговорень.

Проектом закону, серед іншого, передбачено проведення виборів за змішаною системою.